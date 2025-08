Parco Villa Gordiani lato via Olevano Romano/Lgo Battipaglia, urgono interventi

Lo avevamo anticipato nel recente dossier fotografico pubblicato la scorsa settimana e riguardante il Parco dei Gordiani, quello con le imponenti presenze archeologiche molte delle quali in manutenzione.

E oggi, 3 agosto 2025 siamo andati a verificare lo stato del lato che si sviluppa da via Olevano Romano a largo Battipaglia e dove passo dopo passo si attraversa uno stato di abbandono maturato in decenni in cui non si è stati stati neppure capaci di mettere in sicurezza i viali dove per ampi tratti fanno capolino sassi e resti di lavorazioni edili.

Una fontanella ha praticamente reso impraticabile un lungo tratto di vialetto lato O. Romano ormai ridotto ad un verdastro acquitrino. C’è una decimazione delle alberature purtroppo mai sostituite e altre secche che piano piano si stanno schiantando a terra per rimanerci incerrottate dalla Polizia locale anche per settimane. C’è poi l’area in cui gli adolescenti aspettano da anni che siano riposizionate le porte e soprattutto sia messa in sicurezza la voragine su cui non esiste più una recinzione capace di impedire che si possa cadere dentro.

Neppure un gioco per attirare bambini e accompagnatori, cosa che rende l’area deserta e triste. Qualche strana presenza di sedie con intorno le confezioni vuote di profilattici, segni evidente di un uso improprio ed illegale dell’area.

Due sculture ricavate dai resti di tronchi d’albero sono infine una delle poche cose positive viste mella passeggiata.

Aspettiamo adesso un cenno di riscontro dal V municipio e dal Dipartimento comunale.

IL VIDEO

https://www.facebook.com/share/v/1AzFxoUeif/?mibextid=wwXIfr

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.