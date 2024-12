Parco Virgiliano: al via riqualificazione spazi gioco e pista pattinaggio

Sono stati avviati i lavori previsti dal progetto del dipartimento capitolino Tutela ambientale, per la completa riqualificazione delle aree ludiche e della pista da pattinaggio all’interno del Parco Virgiliano, conosciuto anche come Parco Nemorense, nel Municipio II.

Il progetto, condiviso con la Soprintendenza di Stato e la Sovrintendenza capitolina poiché si trova in un parco sottoposto a vincoli storico-paesaggistici, prevede la ristrutturazione di due distinte aree gioco.

Quella per bambini più grandi, dopo la rimozione delle attrezzature non più a norma, verrà dotata di una nuova struttura multigioco con scivoli e paretine di arrampicata, di un’altalena a tre posti con due seggiolini a tavoletta e uno con nido inclusivo e sarà realizzata una pavimentazione antitrauma.

“Con i lavori avviati al Parco Virgiliano si realizzerà un intervento messo a punto per la riqualificazione delle aree ludiche, con la ricollocazione di quella dei più piccoli nel rispetto dell’assetto originario dei giardini disegnati dal famoso architetto Raffaele De Vico che aveva espressamente individuato delle zone destinate ai giochi dei bambini.

Grazie al lavoro di programmazione e progettazione del dipartimento Tutela ambientale e a investimenti per oltre 5 milioni di euro sono state già realizzate 99 aree ludiche e 38 aree fitness in tutti i quadranti della città con interventi in corso, tra gli altri, al parco di piazza Santa Maria Consolatrice, al parco Afa2 Tormarancia, al parco Baden Powell e a villa Lazzaroni. Un lavoro che prosegue con l’obiettivo di rendere accoglienti e attrattivi parchi, ville storiche e giardini con aree gioco e sportive curate e sicure”, dichiara Sabrina Alfonsi, assessora all’Agricoltura, ambiente e ciclo dei rifiuti di Roma capitale.

L’area ludica per i più piccoli, attualmente posizionata all’interno della pista di pattinaggio verrà spostata nell’ex campo di bocce per motivi di sicurezza per i bambini.

Nell’area ludica sarà allestita una nuova altalena con tre seggiolini a gabbietta e un seggiolino a tandem adatto per bambino e accompagnatore e verrà posizionata una struttura combinata con casette e scivolo.

Saranno, infine, installati pannelli didattici, un bilico doppio e la pavimentazione antitrauma in tutta l’area.

Insieme alle aree gioco sarà ristrutturata la pista di pattinaggio con il rifacimento della pavimentazione e del corrimano. Il completamento dei lavori è previsto in circa tre mesi.

Sostieni Abitarearoma è importante! ↙

è importante! ↙

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che provvederà alla rimozione.