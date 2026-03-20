Parla come Dante. Come e perché usare i suoi versi nella vita quotidiana

In occasione del Dantedì 2026, Casa delle Letterature ospita il 25 marzo 2026 ore 18:00 un incontro con Dario Pisano dedicato interamente alla “lingua” del sommo poeta, e all’influenza che la stessa ha avuto sulla formazione del patrimonio lessicale italiano. Ingresso libero, fino a esaurimento posti

“… Come e perché a molti di noi è capitato spesso di esclamare, in qualità di invito a non perdere tempo con persone che non meritano la nostra attenzione, «Non ti curar di lor, ma guarda e passa!»? (prima curiosità: la citazione è sbagliata! Dante scrive: «Non ragioniam di lor…»). E chi non conosce il verso «Amor ch’a o amato amar perdona», che tanta fortuna ha avuto nella musica italiana?

Ma cosa significa? E quante volte abbiamo detto a un amico – pieno di guai fino al collo – «stai fresco»? Che cosa hanno in comune queste espressioni e le tante altre raccolte nel libro? La medesima paternità. Nascono tutte dalla penna di Dante Alighieri, il massimo genio linguistico della storia, il quale – con la sua Divina Commedia – ha incrementato vertiginosamente il patrimonio lessicale dell’italiano. Parla come Dante ospita una ricognizione dei più famosi ma anche dei meno noti versi di Dante entrati nella lingua quotidiana, per lo più usati da chi parla senza la consapevolezza della loro provenienza. L’ampia documentazione offerta in queste pagine è la prova del fatto che, se anche noi ignoriamo Dante, Dante non ignora noi, ed è sempre sulle nostre labbra, in ogni momento della «nostra vita»! Quante volte, parlando, citiamo Dante senza saperlo? E siamo certi di citarlo bene? Un libro che svela la presenza nascosta ma costante del sommo poeta nella nostra vita quotidiana…” (Prefazione di Claudio Giovanardi) Dario Pisano (Roma 1986), dopo essersi laureato in Filologia Romanza presso l’Università di Roma Tre, ha proseguito i suoi studi a Firenze, dove ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in Italianistica. È autore di una monografia su Lorenzo de’ Medici lettore di Dante e di diversi studi dedicati alla poesia delle origini. Si occupa, attraverso lavori televisivi e teatrali, di divulgazione dei classici della letteratura italiana. Collabora con RAI Italia nell’ambito di una serie di trasmissioni dedicate all’illustrazione dei canti danteschi (Maratona Infernale e La Montagna Infinita). Tra le sue pubblicazioni, oltre ad articoli apparsi su riviste, si segnalano: Dante nella poesia di Lorenzo de’ Medici (libreriauniversitaria.it, 2016), Nel mezzo del cammin di nostra vita, La Firenze segreta di Dante. Alla scoperta della città accompagnati dal sommo poeta (Newton Compton, 2017), Nel cammin di nostra vita. Dante, Petrarca e Boccaccio visti da vicino (Mimesis, 2017).

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