Parlami Terra, al Teatro Biblioteca Quarticciolo

Al Teatro Biblioteca Quarticciolo il 17 gennaio alle 19 (repliche per le scuole giovedì 16 e venerdì 17 alle 9:30) la Compagnia TeatroViola e Cranpi presentano Parlami terra, spettacolo pensato per le nuove generazioni da Federica Migliotti.

Un vero e proprio intimo percorso di scoperta di sé e della propria natura che nasce da un’immagine venuta in sogno e che di un sogno parla, quello di Gaia, una ragazzina qualsiasi, che viene ri-svegliata da un’incomprensibile voce per ritrovarsi su una cassettiera in un non luogo.

Attraverso questa misteriosa “porta magica”, Gaia attraverserà gli ambienti generati dagli elementi della natura che Madre Terra – è sua la voce che la guida – vuole farle esplorare ed esperire fuori e dentro di sé.

Non si tratta infatti di un viaggio di esplorazione, ma di un vero e proprio intimo percorso di scoperta di sé e della propria natura.

Sarà una vera tempesta di emozioni quella che dovrà affrontare, fatta di scoperte e magie, in un dialogo senza parole.

In questo avventuroso viaggio iniziatico Gaia arriverà a capire che il suo futuro, il nostro futuro, è tutt’uno con gli altri esseri viventi, indissolubilmente legati da un unico respiro, quello della Natura.

Lo spettacolo riesce a coinvolgere diverse fasce d’età attraverso le medesime reazioni, quelle della meraviglia e della percezione di essere parte di un universo grande con cui fare quotidianamente i conti, anche se non sempre in modo cosciente.

Nella sua astrazione, nella quasi totale mancanza di parole pronunciate, nell’azione che è movimento danzato, gioco di oggetti che appaiono dal nulla quasi fosse teatro nero, lo spettacolo non risulta mai ostico, dando forma a una riappropriazione fantastica del proprio senso di convivenza con la natura.

Si tratta di un’operazione che, pur avendo a cuore la questione della cura per il pianeta, parte dalla creazione poetica prima ancora che civica.

Lo sguardo del giovane pubblico viene letteralmente rapito dalle immagini a cui assiste e dalla curiosità degli incontri che Gaia sperimenta nel suo viaggio e che culminano nella magica fioritura della cassettiera, nell’esplosione di una Natura che, nonostante la nostra poca attenzione, trova il modo di ricordare qual è l’origine da cui tutto proviene.

