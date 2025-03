Parte dal 4 marzo il cantiere della Tranvia Togliatti

“Finalmente, dal 4 marzo 2025, parte il cantiere della Tranvia Togliatti, – annuncia il Presidente del IV Municipio Massimiliano Umberti –. A partire da domani mattina l’area di parcheggio posta al centro del Viale Palmiro Togliatti in prossimità della St. Metro Ponte Mammolo sarà via via interdetta alla sosta per consentire lavvio dei lavori.

Le opere saranno realizzate con l’apertura di più cantieri lungo l’asse della tramvia per accelerare l’esecuzione e completare i lavori entro la data del 30 giugno 2026”.

“A partire da domani mattina – informa il Presidente Umberti – l’area di parcheggio posta al centro del Viale Palmiro Togliatti in prossimità della St. Metro Ponte Mammolo sarà via via interdetta alla sosta per consentire l’avvio dei lavori della TRANVIA TOGLIATTI.

Resterà a disposizione, non tariffato, l’ultimo tratto tra il ponte della metro B e il termine del Viale Togliatti mentre restano disponibili i parcheggi “Ponte Mammolo 1” (1317 posti) e “Ponte Mammolo 2” (271 posti) con tariffa giornaliera di € 1,50 12h consecutive – € 2,50 16h consecutive con sosta gratuita per i titolari di abbonamento Metrebus“.

“Un’altra grande opera verrà realizzata entro il 2026 sul IV Municipio, – ricorda Umberti -, un’opera infrastrutturale strategica per la mobilità, che, nel suo percorso di quasi 8 chilometri, permetterà il collegamento con tutte le linee metro (A-B-C) e la ferrovia urbana FL2. Continua la trasformazione del IV Municipio, non perdiamo di vista gli obiettivi, manteniamo lo sguardo verso il futuro”.

