Parte la Seconda Fase con i dieci corti selezionati

5 ottobre 2021 – Si è conclusa la prima fase del 11° Festival di Teatro Brillante Amatoriale “Colli Aniene – Roma” – CORTI SOCIAL dove migliaia di persone hanno seguito l’evento esprimendo sulla pagina Facebook dei “I Scoordinati” le proprie preferenze sui corti in gara. Oltre ai corti ogni compagnia ha presentato una propria interpretazione di un monologo di Tullio Scatena nell’ambito della sezione dedicata all’indimenticato attore e autore teatrale di Colli Aniene. Il Comitato organizzatore, tra tutti i Monologhi in gara, ne selezionerà tre che verranno pubblicati dal 15 al 21 novembre. Durante le premiazioni del 21 novembre il monologo che alle ore 17.30 avrà ottenuto il maggior numero di preferenze si aggiudicherà il Premio Miglior Monologo di “Tullio Scatena”.

I sette corti vincitori delle “Sfide a due” della prima fase (i primi sette di colore verde) più ulteriori tre corti scelti dal Comitato (gli ultimi tre di colore celeste) passeranno alla seconda fase della gara dal 4 ottobre al 5 novembre.

Gli accoppiamenti tra i corti e le date di pubblicazione sono state decise in base a quanto previsto dal regolamento nella parte relativa alla seconda fase della gara.

Ogni coppia di corti rimarranno pubblicati sulla pagina dei “I Scoordinati” per 5 giorni e sempre dal lunedì al venerdì di ogni settimana; al termine della seconda fase i cinque corti che avranno preso più preferenze nell’ambito della propria coppia più un ulteriore sesto corto deciso dalla Giuria Tecnica passeranno alla fase finale della gara.

I sei corti finalisti saranno visibili sulla pagina Facebook dei “I Scoordinati” per 7 giorni in contemporanea e precisamente dal 8 al 14 novembre per essere nuovamente votati dal pubblico.

Il corto che avrà preso più preferenze riceverà il Premio Migliore Spettacolo “Gradimento del Pubblico”, mentre una Giuria di Qualità assegnerà il Premio Migliore Spettacolo.

Ringraziamo il folto pubblico che ha seguito e sta seguendo il Festival esprimendo con i likes la propria preferenza. Invitiamo nuovamente tutti a votare i dieci corti della seconda fase. Oltre a questi due premi la Giuria Tecnica assegnerà ulteriori premi ai migliori attori protagonisti e non protagonisti, migliori attori caratteristi, migliore regia. Inoltre il Comitato Organizzatore, se lo riterrà opportuno, potrà assegnare dei premi speciali.

Continuate a seguire numerosi il 11° Festival di teatro brillante amatoriale “Colli Aniene – Roma” CORTI SOCIAL!