Parte tutto da una dose, poi la scoperta di oltre 6 kg di cocaina: il blitz a Capena

Un controllo di routine che si trasforma in un’operazione antidroga di rilievo. È accaduto nella tarda serata del 20 aprile a Capena, alle porte nord della Capitale, dove i Carabinieri della stazione locale hanno scoperto un vero e proprio deposito di cocaina destinato, secondo gli investigatori, a rifornire il mercato dell’area romana.

Tutto ha avuto origine da un sospetto via vai nei pressi di un esercizio pubblico del paese. Un movimento anomalo che da giorni aveva attirato l’attenzione dei militari, spingendoli ad attivare un servizio mirato di osservazione.

Il punto di svolta è arrivato con il fermo di un uomo di 53 anni, trovato in possesso di una dose di cocaina appena acquistata.

Da lì, l’intervento è stato immediato. I Carabinieri sono entrati nel locale e hanno bloccato il presunto pusher, un 35enne, trovato inizialmente con circa 17 grammi di droga. Ma il quadro si è fatto ben più grave con la successiva perquisizione domiciliare.

All’interno dell’abitazione dell’uomo, nascosti in un borsone, i militari hanno scoperto sei panetti di cocaina per un peso complessivo superiore ai 6 chilogrammi: un quantitativo ingente, che sul mercato avrebbe potuto fruttare centinaia di migliaia di euro.

Insieme alla droga, sono stati sequestrati anche 9.000 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio recente, oltre a materiale professionale per il taglio e il confezionamento delle dosi.

Nel corso dell’operazione sono inoltre emersi 61 pacchetti di sigarette di contrabbando, privi del sigillo del Monopolio di Stato.

Per il 35enne sono scattate le manette. Su disposizione della Procura della Repubblica di Tivoli, l’uomo è stato trasferito nel carcere di Rebibbia, dove resta a disposizione dell’autorità giudiziaria. Nelle prossime ore è attesa l’udienza di convalida.

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