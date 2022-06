Partecipazione e cittadinanza digitale alla Biblioteca Laurentina

Sabato 25 giugno alla Biblioteca Laurentina è in programma il secondo appuntamento con i laboratori della Scuola Diffusa per la Partecipazione e la Cittadinanza Digitale, la Scuola che promuove cultura e competenze digitali nella nostra città.

L’iniziativa, gratuita e su prenotazione, porterà a misurarsi in prima persona con il linguaggio di programmazione, arrivando a costruire piccoli giochi digitali e a manovrare veri e propri robot didattici.

Due i laboratori in programma dalle 9.30 alle 12.30: uno di robotica riservato alla fascia di età 12 – 17 anni durante il quale i partecipanti sperimenteranno un progetto elettronico basato su Arduino; l’altro di coding, pensato per insegnare a bambine e bambini dai 7 agli 11 anni a scrivere le prime righe di codice con Scratch. Per i genitori accompagnatori è prevista la possibilità di partecipare a un laboratorio di improvvisazione teatrale con l’associazione Evasione Teatrale APS.

“Attraverso la Scuola Diffusa Roma Capitale realizza attività formative e di sensibilizzazione finalizzate a favorire lo sviluppo della cultura digitale tra la popolazione, all’interno di contesti culturali e associativi distribuiti sull’intero territorio cittadino. Oltre all’appuntamento dello scorso maggio alla Biblioteca di Corviale e a quello a Laurentina del prossimo sabato, la programmazione proseguirà fino a dicembre con ulteriori momenti di apprendimento gratuiti e aperti alla cittadinanza” ha commentato Andrea Catarci, assessore a Decentramento, Partecipazione e Servizi al territorio per la Città dei 15 minuti.

La Scuola Diffusa è coordinata dalla Direzione Partecipazione del Dipartimento Decentramento, Servizi al Territorio e Città in 15 Minuti e l’evento è realizzato da MindSharing.tech e CoderDojo Roma SPQR in stretta collaborazione con l’Istituzione Sistema Biblioteche Centri Culturali di Roma Capitale.

Iscrizioni e informazioni alla pagina: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-summerdojo-by-coderdojo-roma-spqr-scuola-diffusa-343287701757