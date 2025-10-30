Parva venena di Giovanna Amato

Martedì 18 novembre 2025 alle ore 18:00 presso gli Esploratori in via Trionfale 88 si terrà la presentazione della raccolta poetica di Giovanna Amato, Parva venena (Ed. Cofine, 2025).

In dialogo con l’Autrice, Anna Maria Curci (Poetessa e traduttrice) e Vincenzo Luciani (Editore)

Ingresso libero, è gradita la prenotazione

