Categorie: Cultura e Spettacoli Incontri e Convegni Libri e letteratura
Municipi: , | Quartiere:

Parva venena di Giovanna Amato

La presentazione del libro presso Gli Esploratori in via Trionfale 88, martedì 18 novembre 2025 alle ore 18:00

Redazione - 30 Ottobre 2025

Martedì 18 novembre 2025 alle ore 18:00 presso gli Esploratori in via Trionfale 88 si terrà la presentazione della raccolta poetica di Giovanna Amato, Parva venena (Ed. Cofine, 2025).

In dialogo con l’Autrice, Anna Maria Curci (Poetessa e traduttrice) e Vincenzo Luciani (Editore)

Ingresso libero, è gradita la prenotazione

Maggiori info sul libro e su Giovanna Amato: clicca qui

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.

Condividi questo articolo:   Facebook Whatsapp Telegram Twitter Email

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Scrivi un commento

Articoli Correlati