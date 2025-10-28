“Pasolini. Sguardi d’archivio” dal 3 novembre a Spazio5

Dall’inaugurazione lunedì 3 novembre 2025 alle ore 18:30, Spazio5 ospita la mostra Pasolini. Sguardi d’archivio, un percorso essenziale e privo di retorica che restituisce Pier Paolo Pasolini attraverso i fatti: i set, le piazze, i festival, i processi, gli amici, la città.

L’esposizione è realizzata da Identità Fotografiche, Quinta Dimensione APS, con immagini provenienti da alcuni dei principali fondi fotografici italiani: Archivio Riccardi, Marcello Geppetti Media Company, Archivio Ravagli, Archivio Vittorio La Verde, Italfoto.

La mostra intreccia immagini celebri e materiali inediti, perlopiù da negativi e provini d’epoca. Il percorso si articola in quattro nuclei: la Roma di Pasolini; il lavoro tra set e redazioni; la sfera pubblica e quella privata; una sezione documentaria dedicata ai fatti del 2 novembre 1975.

Non un santino, ma un profilo netto: l’intellettuale al cinema, il polemista in strada, il poeta che attraversa una città ferita e già in trasformazione.

L’allestimento, asciutto e leggibile con didascalie puntuali: date, luoghi e soprattutto gli autori: l’attribuzione corretta non è un dettaglio ma una posizione culturale e Identità Fotografiche ribadisce che il nome dell’autore è parte dell’opera.

«Senza autore non c’è fotografia. I nomi in didascalia non sono un optional, sono responsabilità e memoria», afferma Maurizio Riccardi, presidente di Identità Fotografiche. «Questa mostra espone solo immagini con paternità chiara, provenienza tracciabile e crediti completi. Basta “courtesy web”: torniamo alla filiera editoriale, per rispetto dei fotografi e del pubblico.»

Informazioni essenziali

Titolo: Pasolini. Sguardi d’archivio

Dove: Spazio5, Roma, via Crescenzio 99/d Roma)

Quando: dal 3 novembre 2025 – inaugurazione ore 18:30

A cura di: Identità Fotografiche

Promotori: Identità Fotografiche, Quinta Dimensione APS, Italfoto

Fotografi in mostra: Carlo Riccardi, Marcello Geppetti, Piero Ravagli, Vittorio La Verde, Mimmo Cattarinich, Ezio Vitale e Mario Bucciarelli

Ingresso: libero dal lunedì al sabato dalle 16 alle 20 (eventuali chiusure o spostamenti di orario verranno segnalate sul sito www.spazio5.com)

Media Partner: AGRpress

