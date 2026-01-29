“Pasolini, una vita straordinaria” al The Forum al Pigneto

Venerdì 30 gennaio 2026 ore 18,30 al The Forum in piazza del Pigneto 8a, presentazione del libro “Pasolini, una vita straordinaria” (Annulli editore, 2025).

Ne parleranno, in dialogo con i partecipanti, due degli autori: Rosella Lisoni e Francesco Sirleto.

Altre info nella locandina.



Il libro, curato da Rosella Lisoni e al quale hanno contribuito sei noti esperti e studiosi di Pasolini (oltre alla stessa Rosella Lisoni, Francesco Sirleto, Patrice Avella, Gordiano Lupi, Roberto Chiesi, Stefano Maccioni), è stato scritto appositamente in occasione del cinquantenario della sua tragica morte.

Gli autori, con i loro saggi molto documentati, hanno voluto esaminare, in maniera sintetica e con lo sguardo rivolto ad un pubblico giovanile, tutti i più importanti aspetti del pensiero e dell’opera artistica di Pasolini: la vita, la poesia, la narrativa, il cinema, il rapporto con le periferie e con le borgate, quello con la politica, quello con le donne. Inoltre, nei diversi saggi, si vuole mettere in evidenza il carattere profetico della visione del mondo dell’artista il quale, nei suoi scritti polemici, ha prefigurato la tragica situazione del mondo d’oggi, esposto all’omologazione consumistica, alla disumanizzante alienazione e ai pericoli di guerre e di devastanti catastrofi naturali.

Il libro è stato già presentato a giugno scorso in Campidoglio e a luglio a Casarsa della Delizia, nella sede del Centro Studi P. P. Pasolini.

