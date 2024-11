Pasolini: un’anima divisa in due di Rosella Lisoni

Sabato 9 novembre 2024, alle ore 18,00, nel locale The Forum, piazza del Pigneto 8/A (isola pedonale), presentazione del libro di Rosella Lisoni Pasolini: un’anima divisa in due. Ci sarà un colloquio tra l’autrice del libro e il saggista e storico Francesco Sirleto.

Un dialogo tra l’autrice e Pier Paolo Pasolini, una passeggiata lungo il sentiero della sua arte, senza tralasciare accenni alla sua storia familiare, ai luoghi del cuore, al suo universo femminile, ai suoi molti viaggi che rivelano un percorso interiore che il grande intellettuale compie all’interno della propria anima. Frammenti della poesia, della narrativa, del cinema e del sentimento del sacro che caratterizza l’opera del più controverso ed emozionante autore del Novecento.

Rosella Lisoni nasce a Marta (Vt) il 21.12 1964, dopo avere frequentato il Liceo Linguistico Giovanni Merlini di Viterbo si laurea in “Lingue e Letterature straniere moderne e contemporanee” presso l’Università degli Studi della Tuscia discutendo una tesi sul cinema di Pasolini.

Inizia la sua attività lavorativa insegnando Lingua francese; attualmente lavora presso l’Università della Tuscia di Viterbo. Per molti anni, durante il periodo universitario, scrive recensioni cinematografiche sulla rivista Cinema60 e collabora con diversi quotidiani online di Viterbo fino all’anno 2020. Attualmente collabora con la rivista culturale “L’Ottavo” di Viterbo e con la rivista culturale della Tuscia “La Loggetta”.

Assidua ospite degli Studi di Radio Roma Capitale in cui è intervistata per la sua attività di scrittrice e di proprietaria della Struttura ricettiva “Regina Amalasunta” a Marta sul Lago di Bolsena che le permettere di ampliare le sue conoscenze in ambito europeo e di entrare in contatto con nuove e affascinanti realtà.

Nel luglio 2020 scrive il suo primo saggio dal titolo “Eros e Thanatos ne I Racconti di Canterbury di Pier Paolo Pasolini” con il quale vince il premio internazionale Salvatore Quasimodo “menzione speciale al merito”. Nel marzo 2021 scrive il suo primo romanzo: “Aurora: una di noi” e nel 2022 il secondo saggio “L’ultimo Pasolini: tra forma e realtà”.

Nel 2023 scrive il saggio introduttivo a ‘Una forza del passato’ (pasolinarie drammaturgiche in 4 d) di Piero Zucaro. Nello stesso anno scrive in saggio: “Pasolini e la Tuscia: Chia, il cinema e l’Università” presente nel libro “I luoghi di Pier Paolo Pasolini”, a cura di Carlo Serafini e Stefano Pifferi.Rosella Lisoni è un’appassionata di cinema.