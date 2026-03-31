Pasqua al Bioparco: caccia al tesoro e uova da record per tutta la famiglia

Non solo uova di cioccolato. La Pasqua 2026 al Bioparco di Roma punta sulla biodiversità e sul gioco per far scoprire a grandi e piccini i segreti della riproduzione animale. Il programma, pensato per coinvolgere attivamente i visitatori, si articola in tre filoni principali che coprono l’intera giornata.

Dalle 11.00 alle 14.30, il parco si trasformerà in un grande tabellone di gioco. La caccia al tesoro non sarà solo per bambini: divisi in squadre, i partecipanti dovranno affrontare prove di abilità e quiz naturalistici sparsi lungo i sentieri.

L’obiettivo? Conquistare il “tesoro goloso” finale, mettendo alla prova intuito e spirito di osservazione.

Dalle 11.30 alle 16.30, due aree didattiche approfondiranno il tema dell’uovo in modi sorprendenti:

Uova da record: Sarà possibile confrontare modelli in scala reale, dalle minuscole uova di colibrì alle mastodontiche uova di dinosauro, scoprendo curiosità su rettili e anfibi.

Non solo uccelli: Un operatore guiderà i visitatori alla scoperta di uova inaspettate. Sapevate che esistono mammiferi che fanno le uova? O che quelle degli squali sembrano vere e proprie sculture? Il gioco consisterà nell’associare l’uovo giusto (gelatinoso per i rospi, morbido per i serpenti) al rispettivo animale.

Per chi desidera un approfondimento itinerante, dalle 11.30 alle 15.30 partiranno le visite guidate su prenotazione (da effettuare la mattina stessa all’ingresso). Il percorso toccherà tappe iconiche:

Gufi delle nevi e pinguini del Capo;

Area Sud America e Canguri;

Emù e Struzzi, questi ultimi detentori del record per l’uovo più grande al mondo.

Tutte le attività descritte sono incluse nel prezzo del biglietto ordinario. Data l’alta affluenza prevista per il weekend di Pasqua, si consiglia di arrivare al mattino presto per assicurarsi un posto nelle visite guidate presso il desk all’ingresso.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.