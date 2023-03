Pasquale Cairo ci ha lasciato

“Papà ci ha lasciati oggi (il 10 marzo).

La camera ardente sarà aperta domani 11 marzo 2023 all’ospedale di Tivoli dalle 9.30 alle 17 e domenica 12 marzo dalle 9.30 alle 14. Il funerale sarà sempre domenica 12 marzo, alle 15 alla chiesa della Madonna del Rosario di Roviano (Roma).

Non fiori ma, chi vuole, un dono all’associazione Isla Ng Bata ( www.islangbata.it )” Così la figlia Paola, nel dare il triste annuncio su Facebook della morte di papà Pasquale Cairo, un amico che è stato fondamentale per il suo aiuto al nostro giornale, quando la nostra redazione era in via Mario Ugo Guattari al Casilino 23 (oggi Villa De Sanctis). Un caro amico con il quale purtroppo ci eravamo persi di vista in questa città dove spesso ci si smarrisce. Allora, ricordo, ci si frequentava spesso. Ricordo la sua affabilità, la sua estrema generosità, il sorriso perenne sul suo volto, la sua tenacia nel cercare il bene comune, nello spendersi perché i ragazzi del quartiere potessero avere luoghi di incontro sportivi e culturali, il suo impegno nel sociale. La nostra redazione e la mia famiglia partecipano al grande dolore della sua famiglia.

Ci piace riprendere dai social il bellissimo post di Gilda Luzzi, che, regalandoci questa bella istantanea, unisce in un unico ricordo suo padre Felice (a sinistra) e Pasquale (due grandi amici, due persone per bene):

“Abbraccialo tu, papà, quando sarà lì vicino a te.

E premialo tu, questa volta, come lui ha fatto, da Presidente, in tante occasioni in vita.

Premialo tu, papà, perché ha fatto la Storia del nostro quartiere e della nostra comunità’ condominiale.

Premialo tu, papà, perché mi ha insegnato l’associazionismo e la condivisione.

Premialo tu, papà, perché mi ha sostenuto ed è stato al mio fianco in tante difficili battaglie sociali.

Premialo tu, papà, perché ha ascoltato i miei sfoghi e profuso consigli preziosi.

Premialo tu, papà, per quella volta che ha soddisfatto la mia curiosità di cronista e mi ha portato in cabina di guida sull’appena varato Pendolino”.