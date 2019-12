Lunedì 2 dicembre, alle ore 18.30 presso la Libreria Todomodo in via Bellegra 46 a Roma Tor de’ Schiavi presentazione del libro “Passeggiando nella periferia romana” di Irene Ranaldi.

Ne discuteranno l’Autrice e Sandro Vallerotonda, presidente Istituzione Palazzo Rospigliosi e del Museo del Giocattolo di Zagarolo.

IL LIBRO

A Roma spesso si perde il senso della lettura dei territori e si ragiona con categorie ormai poco sostenibili come centro e periferia. Con un “centro-boutique” senza più residenti (ormai poco più di 100.000 abitanti nei 22 rioni storici all’interno delle Mura Aureliane) e una “periferia” di cui si sono persi da anni i confini. Un’incursione urbana nelle 12 borgate ufficiali romane (il termine Borgata è usato per la prima volta nel piano regolatore di Roma del 1935 da Marcello Piacentini che lo ha redatto): San Basilio, Trullo, Tor Marancia, Primavalle, Acilia, Prenestino, Tiburtino III, Pietralata, Tufello, Val Melaina, Gordiani, Quarticciolo. Una guida per chi vuole conoscere l’altra faccia della città e scoprire angoli di Roma pieni di fascino e storia.