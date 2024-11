Passerella Fontana di Trevi, boom di visitatori nei primi 6 giorni

I turisti e i romani promuovono la passerella di Fontana di Trevi. Secondo il report di Zetema ,nei primi 6 giorni dalla sua installazione, sono stati 44mila coloro che hanno deciso di visitarla.

Oltre 9mila solo nella giornata di ieri.

Sono turisti provenienti da ogni parte del mondo, ma anche tanti romani incuriositi dalla possibilità di vedere la fontana da una prospettiva unica.

La passerella, nata per permettere di visitare la fontana durante l’intervento di ristrutturazione, si sta trasformando in una vera e propria attrazione per romani e turisti.

