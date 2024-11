Passerella Fontana di Trevi, oltre 14 mila ingressi nel weekend

La nuova passerella per osservare da vicino la Fontana di Trevi, introdotta durante i lavori di ristrutturazione, è già un successo: in soli due giorni, oltre 14mila visitatori hanno camminato sulla pedana per ammirare da una prospettiva privilegiata uno dei simboli più iconici di Roma.

I dati, diffusi dall’assessorato alla Cultura di Roma Capitale, confermano che sabato più di 6mila persone hanno approfittato dell’iniziativa, mentre domenica il numero è salito a quasi 8mila.

Solo nel weekend, la somma delle monete italiane ammonta a circa 4.600 euro, fondi che verranno donati alla Caritas di Roma per supportare progetti di solidarietà in città. La raccolta esclude le monete in valuta estera, che verranno gestite separatamente.

Il progetto di restauro, oltre a preservare la bellezza della fontana, offre un’opportunità unica per i turisti e i cittadini di avvicinarsi al capolavoro barocco come mai prima d’ora.

La pedana, infatti, consente di apprezzare i dettagli scolpiti della fontana, dando anche uno spunto per riflettere sul valore della conservazione del patrimonio storico e artistico.

Con una risposta così positiva da parte dei visitatori, la Fontana di Trevi si conferma non solo come luogo simbolo di Roma ma anche come motore di iniziative benefiche che uniscono cultura, turismo e solidarietà.

