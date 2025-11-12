Paura a Casal Bertone: uomo punta il coltello al cassiere di un supermercato, poi fugge con l’incasso

Paura e tensione lo scorso lunedì 3 novembre al supermercato Ins di via di Casal Bertone.

Un uomo di circa 30 anni è entrato nel negozio con un coltello in mano, ha minacciato il cassiere e ha arraffato l’incasso prima di scappare.

Nessuno è rimasto ferito, ma clienti e personale hanno vissuto momenti di vero terrore.

Subito dopo l’allarme, sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia giudiziaria di Sant’Ippolito.

Le telecamere di videosorveglianza del supermercato hanno permesso di ricostruire la scena e di identificare alcuni tratti somatici del rapinatore.

Nei giorni successivi, la polizia ha intensificato le indagini, incrociando immagini e testimonianze, fino a rintracciare l’uomo lo scorso 8 novembre. L’arresto è stato convalidato per rapina aggravata.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.