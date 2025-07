Paura a Casal Palocco: fuga di gas in una pasticceria, due intossicati

Momenti di paura a Casal Palocco, dove un’intossicazione da monossido di carbonio ha scosso il centro commerciale “Le Terrazze”.

Tutto è successo intorno alle 7:30 di oggi, quando una chiamata al 118 ha fatto scattare l’allarme: due persone si erano sentite male all’interno di un laboratorio di pasticceria in piazzale Filippo il Macedone. Le loro condizioni hanno subito fatto pensare a una possibile fuga di gas.

In pochi minuti sono arrivate sul posto le squadre dei vigili del fuoco del distaccamento 13/A di Ostia, accompagnate dal nucleo specializzato NBCR (Nucleare-Biologico-Chimico-Radiologico). I pompieri hanno immediatamente avviato i rilievi per misurare i livelli di gas nell’aria e messo in sicurezza l’intero locale, che è stato chiuso in via precauzionale.

I sospetti si sono rivelati fondati: i valori di monossido di carbonio rilevati indicavano una fuga all’interno del laboratorio. Una delle due persone intossicate è stata trasportata in codice giallo all’ospedale Grassi di Ostia, mentre l’altra è stata soccorsa sul posto.

Resta ora da chiarire l’origine esatta della perdita, ma la prontezza dell’intervento ha evitato il peggio. Le attività del centro commerciale sono proseguite regolarmente, ma lo spavento per chi era già a lavoro o nei paraggi resterà per un po’.

