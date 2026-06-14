Paura a Cecchina, incendio lambisce la ferrovia: fiamme lungo i binari

Una nube scura che si alza verso il cielo, poi l’odore acre del fumo, le sirene dei mezzi di soccorso e la preoccupazione crescente di chi vive nelle abitazioni più vicine.

È stata una domenica mattina di apprensione quella vissuta a Cecchina, dove un vasto incendio ha impegnato per ore vigili del fuoco e volontari della Protezione Civile.

Le prime segnalazioni sono arrivate poco dopo le 11. Il fuoco avrebbe avuto origine nell’area che costeggia la linea ferroviaria lungo via Torpaluzzi.

Inizialmente limitato alla vegetazione presente vicino ai binari, il rogo si è rapidamente esteso ai terreni circostanti, favorito dalle condizioni meteorologiche che hanno spinto le fiamme verso nuove porzioni di vegetazione secca.

Nel giro di poco tempo la situazione è diventata particolarmente delicata. Il fumo nero ha iniziato a espandersi sopra il quadrante, riducendo la visibilità in alcuni punti e attirando l’attenzione di residenti e automobilisti.

Numerose persone si sono riversate all’esterno delle abitazioni per capire cosa stesse accadendo, mentre sui social hanno iniziato a circolare immagini della colonna di fumo che sovrastava la zona.

La principale preoccupazione ha riguardato la vicinanza dell’incendio ad alcune case presenti nelle immediate vicinanze del fronte del fuoco. Per questo motivo i soccorritori hanno concentrato gran parte delle operazioni nel contenimento delle fiamme e nella protezione delle aree più esposte, lavorando senza sosta per evitare che il rogo potesse raggiungere edifici o strutture sensibili.

Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco, supportate dai volontari della Protezione Civile, che hanno operato contemporaneamente su più fronti. Un lavoro complesso, reso ancora più difficile dalla rapida propagazione delle fiamme tra sterpaglie e vegetazione.

L’attenzione si è concentrata anche sulla linea ferroviaria che attraversa il territorio. La presenza della densa nube di fumo ha reso necessario un monitoraggio costante dell’area per verificare eventuali conseguenze sulla sicurezza della circolazione dei treni e sulle infrastrutture presenti lungo il tracciato.

Con il passare delle ore, grazie all’intervento coordinato delle squadre di emergenza, il fronte dell’incendio è stato progressivamente contenuto.

Al momento non risultano persone ferite né danni alle abitazioni, ma le operazioni di bonifica e controllo proseguiranno fino alla completa eliminazione di ogni focolaio residuo.

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