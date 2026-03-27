Paura a Centocelle, torna l’incubo del fuoco: distrutte alcune auto in via delle Palme

Il chiarore sinistro delle fiamme è tornato a illuminare le saracinesche di Centocelle. Nella notte tra il 25 e il 26 marzo, un violento incendio ha ridotto a carcasse fumanti tre automobili parcheggiate in via delle Palme.

L’allarme, lanciato dai residenti svegliati dalle esplosioni degli pneumatici e dall’odore acre di gomma bruciata, ha portato sul posto i Vigili del Fuoco, che hanno lavorato diverse ore per domare il rogo ed evitare che le fiamme lambissero i palazzi adiacenti.

Nessuna pista esclusa

I proprietari dei veicoli sono stati già ascoltati dalle forze dell’ordine per ricostruire eventuali minacce o dissidi recenti. Al momento, gli inquirenti mantengono il massimo riserbo: si attende la relazione tecnica dei periti dei pompieri per stabilire se si sia trattato di un corto circuito o, come sospettano molti nel quartiere, di un atto doloso.

Il fantasma del 2019

Via delle Palme non è una strada qualunque per la memoria di Centocelle. Il rogo di questa notte è avvenuto a pochi metri dai locali che ospitavano la Pecora Elettrica, la libreria data alle fiamme nel 2019 e mai più riaperta, simbolo di una ferita ancora aperta nel tessuto sociale della zona.

Vedere di nuovo le autopompe in quel quadrante ha riacceso nei residenti un timore mai sopito: quello di una strategia della tensione o di una criminalità che torna a marcare il territorio con il fuoco.

Verso la Class Action

La pazienza degli abitanti è al limite. Nei vari gruppi di quartiere la rabbia corre veloce e si sta concretizzando in una proposta precisa: una class action che coinvolga non solo chi ha perso l’auto stanotte, ma anche tutti i cittadini che nelle settimane precedenti hanno subito danni a causa dell’ondata di furti e vandalismi che sta colpendo l’area.

“Non vogliamo vivere di nuovo l’incubo del passato”, scrivono i residenti, chiedendo a gran voce un potenziamento dell’illuminazione pubblica e della videosorveglianza in un quartiere che si sente nuovamente sotto assedio.

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