Paura a Cinecittà: incendio devasta appartamento, ferite sette persone ed evacuati venti condomini

Un pomeriggio da incubo per i residenti del grande comprensorio di via Filomusi Guelfi, nel cuore del quartiere Lamaro a Cinecittà.

Un incendio divampato al terzo piano del civico 20 ha trasformato un tranquillo pomeriggio di oggi in un’emergenza drammatica, con fiamme che hanno presto avvolto anche l’appartamento adiacente e costretto all’evacuazione una ventina di condomini, tra cui bambini e una persona su sedia a rotelle.

La colonna di fumo visibile da decine di metri di distanza ha attirato l’attenzione e fatto scattare l’allarme poco dopo le 16:00. Tre squadre dei vigili del fuoco si sono precipitate sul posto insieme a due ambulanze e ai carabinieri.

Fondamentale l’intervento della scala aerea dei pompieri per consentire l’evacuazione in sicurezza delle persone bloccate ai piani superiori.

Il più grave è risultato essere il proprietario dell’appartamento dove si è sviluppato il rogo: l’uomo è rimasto ustionato ed è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Sant’Eugenio. Ferite anche altre sei persone, di cui due in codice rosso e quattro in codice giallo, ma fortunatamente nessuna di loro sarebbe in pericolo di vita.

L’intero comprensorio, uno dei più vasti del quartiere, si affaccia su quattro vie – via Filippo Serafini, via Giuseppe Saredo, via Filomusi Guelfi e viale Palmiro Togliatti – e l’intervento ha richiesto la temporanea interdizione dell’area anche al traffico locale.

Restano da chiarire le cause dell’incendio. Le forze dell’ordine, insieme ai tecnici dei vigili del fuoco, sono al lavoro per accertare se le fiamme siano partite da un malfunzionamento elettrico, da un gesto accidentale o da altre origini. Intanto, l’area interessata è stata transennata e dichiarata inagibile fino a nuova verifica strutturale.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.