Paura a Civitavecchia: Camper in fiamme, salve due bombole GPL

Momenti di paura nella serata di ieri, 8 ottobre, a Civitavecchia, dove un camper è stato completamente avvolto dalle fiamme in via Toscana. L’incendio, divampato intorno alle 21:10, ha richiesto un rapido intervento dei vigili del fuoco, che si sono precipitati sul posto per domare il rogo.

Le operazioni di spegnimento si sono rivelate particolarmente delicate a causa della presenza di due bombole di GPL all’interno del veicolo. Grazie alla tempestività dei caschi rossi, le bombole sono state prontamente rimosse, scongiurando il rischio di esplosioni.

L’area circostante è stata immediatamente messa in sicurezza, evitando così che le fiamme potessero propagarsi alle numerose auto parcheggiate nelle vicinanze.

L’intervento, svolto con grande rapidità ed efficacia, ha impedito che l’incendio causasse ulteriori danni o feriti. Restano da accertare le cause che hanno innescato il rogo, ma il pronto intervento dei vigili del fuoco ha evitato una potenziale tragedia.

Questo articolo è stato utile o interessante?

Sostieni Abitarearoma clicca qui! ↙

clicca qui! ↙