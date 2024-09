Paura a Colli Albani: un autobus sprofonda in una voragine

Un autobus in bilico sull’orlo di una voragine, davanti al parco della Caffarella: è accaduto nel pomeriggio di oggi a Colli Albani, creando panico e tensione tra i residenti.

Fortunatamente, non si registrano feriti, ma l’episodio ha scosso il quartiere. Intorno alle 16:00, i vigili del fuoco sono stati chiamati a intervenire d’urgenza in largo Pietro Tacchi Venturi, dove l’asfalto ha improvvisamente ceduto, aprendo una gigantesca buca stradale che ha intrappolato un autobus. Le ruote posteriori del mezzo, sul lato sinistro, sono sprofondate nel vuoto, rendendo il veicolo instabile.

L’intera area è stata immediatamente transennata e il traffico completamente bloccato, in attesa di rimuovere l’autobus e ripristinare la sicurezza della strada.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti del VII Gruppo Appio della polizia locale di Roma Capitale, impegnati a gestire la viabilità, mentre le operazioni di messa in sicurezza procedono a ritmo serrato.

Per garantire la sicurezza dell’area, i caschi bianchi hanno richiesto l’intervento della ditta competente per la transennatura e provveduto a chiudere parte della piazza, bloccando il traffico da via Latina in direzione via Menghini, con particolare attenzione alla zona circostante il civico 5 di largo Tacchi Venturi.

La situazione, monitorata attentamente, ha inevitabilmente provocato disagi alla circolazione, mentre si attende che la strada venga messa in sicurezza.

