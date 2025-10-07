Paura a Colli Aniene: fuga di gas, evacuata una palazzina

Attimi di tensione questa mattina a Colli Aniene, dove una fuga di gas ha costretto all’evacuazione di un’intera palazzina in via Grotta di Gregna.

Tutto è iniziato nel corso di alcuni lavori di manutenzione della rete elettrica: un tubo del gas di media pressione è stato accidentalmente danneggiato, provocando la fuoriuscita del gas e l’immediata chiamata ai soccorsi.

L’incidente si è verificato all’altezza del civico 177, all’incrocio con via del Flauto, nel cuore del IV Municipio Tiburtino.

In pochi minuti l’aria è diventata irrespirabile e la zona si è riempita del tipico odore acre del metano. I residenti, allarmati, sono stati fatti uscire di casa mentre la strada veniva transennata e chiusa al traffico.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco della squadra 10A de La Rustica, affiancati dagli specialisti del Centro Regionale Rischio Chimico (CRRC) e dagli agenti della Polizia Locale del IV gruppo Tiburtino. Grazie al loro rapido intervento, la perdita è stata individuata e messa sotto controllo.

Per ragioni di sicurezza, l’intera area è rimasta interdetta a veicoli e pedoni fino al completamento delle operazioni di ripristino della rete.

Nessuno è rimasto ferito, ma la paura tra gli abitanti è stata tanta: molti sono rimasti in strada, in attesa di poter rientrare nei propri appartamenti.

