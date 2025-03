Paura a Colli Aniene: in fiamme alcune sterpaglie, ferita una donna

Un incendio è divampato all’improvviso, avvolgendo alcune sterpaglie della zona. L’accaduto nella tarda mattinata di venerdì 21 marzo, in zona Colli Aniene, lungo via Palmiro Togliatti, nei pressi della A24.

Una donna trasportata in ospedale:

Durante l’incendio, una donna di origine romena è rimasta ferita. Trasportata all’ospedale Sant’Eugenio per accertamenti, le sue condizioni non sembrano essere gravi.

Soccorsi in azione per domare le fiamme

L’allarme è scattato intorno alle 12:30 e nel giro di pochi minuti sul posto sono arrivati i vigili del fuoco del distaccamento Nomentano (6/A).

Gli operatori si sono subito messi al lavoro per spegnere il rogo e impedire che si estendesse ulteriormente.

Anche i carabinieri di Tor Sapienza e gli agenti della polizia locale del IV Gruppo Tiburtino sono intervenuti per mettere in sicurezza l’area e avviare i rilievi del caso.

Mistero sulle cause: ipotesi insediamenti abusivi

L’area colpita dall’incendio è nota per la presenza di insediamenti abusivi e gli inquirenti stanno cercando di capire cosa abbia scatenato le fiamme. Non risultano altre persone coinvolte, ma le indagini sono ancora in corso.

