Paura a Corviale: incendio in un sottoscala, tre donne intossicate

Fumo denso, sirene e residenti in strada: nella serata odierna il “Serpentone” di Corviale ha vissuto momenti di paura.

Erano da poco passate le 19:00 quando un incendio, partito da un sottoscala in largo Cesare Reduzzi, ha rapidamente invaso parte dello stabile popolare.

Le fiamme, sviluppatesi per cause ancora da accertare, hanno trovato terreno facile nei locali comuni, sprigionando una coltre di fumo che ha avvolto i corridoi e raggiunto diversi piani. Sul posto sono arrivati in pochi minuti i vigili del fuoco, affiancati dai carabinieri della stazione Villa Bonelli e del nucleo radiomobile.

Per precauzione, i soccorritori hanno fatto sgomberare gli inquilini di tre piani. In quei frangenti concitati, due donne, rimaste bloccate dall’intenso fumo, sono state soccorse direttamente dai militari dell’Arma.

In totale, tre residenti — tutte donne — sono rimaste intossicate e assistite dal personale del 118, mentre si teme che il numero possa salire con il progredire delle verifiche mediche.

L’operazione di spegnimento, condotta dai pompieri, ha richiesto anche l’intervento degli agenti del XI gruppo Marconi della polizia locale, impegnati sia nella messa in sicurezza dell’area che nella gestione della viabilità, per garantire il passaggio dei mezzi di soccorso.

