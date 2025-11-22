Paura a Manziana: rogo in una palazzina, evitato il peggio

Un’anziana è stata tratta in salvo dai vigili del fuoco dopo essere rimasta intrappolata nella palazzina avvolta dal fumo.

L’incendio è divampato intorno alle 20 di venerdì 21 novembre, in un alloggio al secondo piano di uno stabile di corso Vittorio Emanuele (Manziana), nel cuore del comune della provincia romana.

La squadra 25A dei vigili del fuoco di Bracciano è arrivata in pochi minuti. Mentre una parte degli operatori si concentrava sulle operazioni di spegnimento, altri si sono fatti strada tra le stanze invase dal fumo alla ricerca di eventuali persone rimaste dentro.

È stato in quel momento che la donna è stata individuata e portata all’esterno, dove è stata affidata alle cure del personale del 118.

La tempestività dell’intervento ha evitato che le fiamme si estendessero al resto dell’edificio. La quantità di fumo sprigionata ha costretto i pompieri a utilizzare diversi autorespiratori e bombole d’aria per operare in sicurezza.

Le cause del rogo restano da chiarire. Sulla vicenda sono in corso gli accertamenti dei carabinieri.

