Paura a Marconi: branco aggredisce un uomo senza spiegazioni

Una notte di violenza gratuita nella zona di Marconi. È accaduto tutto in pochi minuti, martedì 10 giugno, intorno alle 23:00, quando un uomo di 37 anni è stato aggredito in via Orso Mario Corbino da un gruppo di sconosciuti.

Quattro, forse cinque persone lo hanno accerchiato e colpito con violenza, senza spiegazioni, senza una parola, senza – almeno per ora – un movente.

La vittima, stordita e ferita, è riuscita a chiedere aiuto. Soccorsa e trasportata al pronto soccorso del San Camillo, i medici hanno riscontrato lesioni guaribili in cinque giorni.

Un’aggressione tanto repentina quanto misteriosa, che ha lasciato il 37enne sotto shock e senza risposte.

Secondo quanto riferito alla polizia, l’uomo non conosceva gli aggressori e non gli sarebbe stato sottratto nulla. Nessuna rapina, nessuna lite precedente.

Sul caso stanno ora indagando gli agenti del commissariato locale, che stanno cercando di ricostruire l’accaduto anche con l’aiuto delle telecamere presenti nella zona.

Resta da chiarire se si sia trattato di un episodio isolato o di un gesto deliberato, magari scambiato per qualcun altro, o peggio ancora, un’aggressione dettata da futili motivi.

Intanto, nel quartiere serpeggia la preoccupazione. “Non è la prima volta che succedono episodi simili – racconta una residente – ma qui ormai si ha paura anche a rientrare tardi la sera”.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.