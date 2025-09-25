Paura a Montesacro: due estranei tentano di prelevare un bimbo all’asilo, il personale non li conosce e loro si dileguano

Una mattina come tante, quella di mercoledì 25 settembre, con il solito via vai di bambini all’ingresso di una scuola comunale dell’infanzia di Montesacro.

Risate, zainetti colorati e il vociare dei genitori che accompagnavano i piccoli. Poi, all’improvviso, qualcosa ha incrinato la normalità.

Poco prima di mezzogiorno, due persone – un uomo e una donna, entrambi stranieri – si sono avvicinate al cancello. Con voce ferma hanno chiesto di poter prelevare un bambino, facendone il nome.

Una richiesta che avrebbe potuto sembrare di routine, se non fosse stato per quel dettaglio: nessuno li aveva mai visti prima.

La coordinatrice pedagogica, esperta e attenta, ha avvertito subito che qualcosa non tornava. Con calma ma con decisione ha chiesto i documenti necessari.

I due hanno tentennato, incapaci di fornire la documentazione prevista. In pochi secondi, l’intuizione della dirigente si è trasformata in certezza: non erano autorizzati al ritiro.

L’atmosfera, dentro e fuori la scuola, si è fatta tesa. I piccoli erano al sicuro nelle loro aule, ignari di quello che stava accadendo. Ma tra il personale c’era il timore di un possibile tentativo di rapimento.

Alla fine, i due estranei si sono allontanati senza dare spiegazioni, lasciando dietro di sé una scia di domande e preoccupazioni.

L’episodio, subito segnalato alle forze dell’ordine, ha scosso profondamente la comunità scolastica e le famiglie del quartiere.

In un periodo delicato come quello degli inserimenti, quando i bambini iniziano a separarsi dai genitori e a vivere nuove autonomie, l’idea che qualcuno potesse violare quel rito di fiducia ha fatto gelare il sangue a molti.

La scuola ha immediatamente rafforzato i controlli, mentre tra i genitori si è diffuso un tam tam carico di ansia e di interrogativi.

Chi erano quelle due persone? Perché hanno tentato di portare via il bambino? Le indagini proveranno a rispondere, ma una cosa è certa: la prontezza della coordinatrice ha evitato il peggio e, forse, ha salvato una vita.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.