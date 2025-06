Paura a Monteverde: coppia armata fa irruzione in fast food e fugge con 2mila euro

Sabato sera di tensione al Burger King di via della Circovallazione Gianicolense, dove intorno alle 22 una coppia di rapinatori armati di coltello ha seminato il panico. I due, dopo essere entrati nel locale, hanno minacciato il personale e si sono fatti consegnare circa 2mila euro dall’incasso prima di fuggire via.

Le persone presenti, tra ragazze e ragazzi, sono scappate spaventate, cercando di allontanarsi il più rapidamente possibile dalla scena della rapina.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente gli agenti delle volanti, allertati tramite il numero unico per le emergenze, che hanno raccolto le testimonianze dei testimoni e avviato le indagini insieme agli uomini del commissariato San Paolo. La caccia ai rapinatori è tuttora in corso.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.