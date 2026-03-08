Paura a Ostia, crepe sulla facciata di una palazzina: scatta l’evacuazione

Un pomeriggio qualunque si è trasformato in pochi minuti in un intervento di emergenza nel cuore di Ostia.

Erano da poco passate le 13, di venerdì 7 marzo, quando alcuni residenti di Corso Regina Maria Pia hanno notato qualcosa di insolito sulla parte alta della palazzina al civico 29: lunghe crepe che tagliavano il cemento della facciata, visibili persino dal lato opposto della strada.

Un dettaglio che non è passato inosservato e che ha subito fatto temere il peggio. Le segnalazioni ai soccorsi sono arrivate nel giro di pochi minuti, mentre tra i residenti cresceva la preoccupazione per la stabilità dell’edificio.

L’arrivo dei soccorsi e lo sgombero

Sul posto sono intervenuti rapidamente i Vigili del Fuoco, che dopo una prima verifica hanno deciso di non correre rischi. L’intera palazzina è stata dichiarata inagibile a scopo precauzionale e sgomberata nell’arco di poco tempo.

La misura ha interessato otto famiglie, costrette a lasciare temporaneamente i propri appartamenti, e quattro Bed & Breakfast presenti nello stabile. Al momento dell’intervento le strutture ricettive non ospitavano turisti.

Per alcune delle famiglie coinvolte si è reso necessario il supporto dell’amministrazione comunale per una sistemazione provvisoria, mentre altri residenti hanno trovato ospitalità da parenti e amici.

Le verifiche tecniche

Nel frattempo l’area è stata messa in sicurezza dalla Polizia Locale del X Gruppo Mare, che ha delimitato la zona e regolato il traffico lungo la strada.

I Vigili del Fuoco hanno avviato una serie di controlli più approfonditi, utilizzando anche un’autoscala per raggiungere le parti più alte dell’edificio.

I tecnici stanno analizzando le lesioni per stabilire l’origine del danno e soprattutto per verificare se il cedimento abbia coinvolto elementi strutturali della palazzina.

L’attesa dei residenti

Il destino dello stabile resta ora legato all’esito delle verifiche tecniche che proseguiranno nelle prossime ore.

Solo dopo gli accertamenti sarà possibile stabilire se le famiglie potranno rientrare nelle proprie abitazioni o se l’edificio dovrà rimanere evacuato più a lungo.

Nel frattempo, davanti al civico 29 di Corso Regina Maria Pia restano le transenne e il nastro di sicurezza.E l’incertezza di chi, nel giro di pochi minuti, ha dovuto lasciare la propria casa aspettando di sapere quando potrà tornarci.

