Paura a Ostia, quattro proiettili contro un condominio: indaga la polizia

La notte sul litorale romano torna a essere attraversata dal suono secco degli spari. A Ostia, in via delle Azzorre, un nuovo episodio di violenza ha scosso il quartiere e rimesso sotto i riflettori la sicurezza nel X Municipio.

Spari contro un condominio

Era notte fonda tra il 12 e il 13 marzo quando il silenzio della strada è stato improvvisamente rotto da quattro colpi di pistola.

I proiettili sono stati esplosi contro il portone di un palazzo in via delle Azzorre, in un’azione rapida che, secondo gli investigatori, avrebbe avuto un chiaro intento intimidatorio.

Tutto si sarebbe consumato in pochi istanti. Le prime ricostruzioni parlano di un’auto arrivata davanti al condominio, dalla quale sarebbe sceso l’uomo che ha aperto il fuoco.

Dopo aver sparato, il responsabile sarebbe risalito sul veicolo, che si è allontanato immediatamente dalla zona.

Gli inquirenti stanno verificando se alla guida ci fosse un complice pronto a facilitare la fuga.

I danni e la paura dei residenti

L’attacco ha provocato danni evidenti all’ingresso dell’edificio. Tre proiettili hanno colpito la porta vetrata del palazzo, distruggendola, mentre il quarto ha centrato un’auto parcheggiata nelle vicinanze.

Nonostante lo spavento tra i residenti, fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita. Molti abitanti della zona sono stati svegliati dal rumore degli spari e si sono affacciati alle finestre per capire cosa fosse accaduto.

Le indagini della polizia

Sul posto sono intervenuti gli agenti del X Distretto Lido, insieme agli specialisti della Polizia Scientifica.

Durante i rilievi sono stati recuperati bossoli e frammenti metallici, che saranno analizzati per determinare il tipo di arma utilizzata e il calibro dei proiettili.

Elementi che potrebbero rivelarsi decisivi per ricostruire l’esatta dinamica dell’episodio e individuare i responsabili.

Per il momento gli investigatori mantengono il massimo riserbo e non escludono alcuna pista.

