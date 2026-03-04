Paura a Piazza Vittorio, irrompe nel bar e minaccia il titolare con due bottiglie di vetro spaccate

Erano le prime ore della serata di ieri martedì 3 marzo, quando un 25enne somalo, senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine, ha fatto irruzione in un esercizio commerciale all’angolo tra Piazza Vittorio e via Buonarroti.

L’uomo, in evidente stato di agitazione, brandiva due bottiglie di vetro spaccate, utilizzandole come armi improvvisate per minacciare il titolare e farsi consegnare l’incasso della giornata.

L’intervento “lampo”

Il piano del rapinatore si è scontrato con l’onnipresenza delle pattuglie nel rione Esquilino.

I Carabinieri della Stazione Roma Piazza Dante, impegnati in un servizio di controllo del territorio proprio per prevenire i reati di strada, hanno notato il trambusto e sono intervenuti immediatamente.

La cattura: I militari sono riusciti a disarmare l’aggressore e a immobilizzarlo in sicurezza, evitando che le schegge di vetro potessero ferire il personale del bar o i clienti presenti.

L’arresto: Per il giovane sono scattate le manette con l’accusa di tentata rapina aggravata.

Sicurezza all’Esquilino

Nonostante la violenza della minaccia, fortunatamente non si registrano feriti. L’episodio riaccende però il dibattito sulla sicurezza nel quadrante di Piazza Vittorio, area soggetta a un monitoraggio costante da parte delle forze dell’ordine proprio per la delicatezza del contesto sociale e la presenza di numerosi soggetti senza fissa dimora con precedenti.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.