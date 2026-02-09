Paura a Primavalle: minaccia la compagna col coltello davanti al figlio. Arrestato 62enne

La chiamata al 112 è arrivata nel cuore della notte, quando la situazione all’interno di un appartamento di via Alessio Ascalesi è precipitata.

Una donna di 50 anni, in evidente stato di terrore, è riuscita a chiedere aiuto mentre il convivente la teneva sotto scacco brandendo un’arma da taglio.

All’arrivo dei Carabinieri, la scena che si è presentata ai militari era di estrema tensione. L’uomo, un 62enne già noto alle forze dell’ordine, stava minacciando la compagna con un coltello.

L’aggressione si è consumata sotto gli occhi del figlio minorenne della coppia, testimone involontario dell’ennesimo episodio di violenza domestica.

Secondo i primi accertamenti, l’uomo appariva in evidente stato di alterazione psicofisica, verosimilmente riconducibile all’assunzione di sostanze stupefacenti.

I Carabinieri sono riusciti a bloccarlo e a sottrargli l’arma senza che nessuno rimanesse ferito.

Il racconto della vittima ha fatto emergere un quadro ancora più grave. La donna ha riferito agli inquirenti di aver già sporto quattro denunce in passato per episodi analoghi, delineando una lunga scia di maltrattamenti e minacce che non si era mai interrotta. Un’escalation di violenza culminata nell’episodio della scorsa notte.

Il 62enne è stato arrestato e trasferito nel carcere di Regina Coeli. Nella mattinata di oggi il Tribunale di Roma ha convalidato l’arresto, ritenendo sussistenti gravi indizi di colpevolezza e un concreto pericolo di reiterazione del reato.

Per l’uomo è stata disposta la custodia cautelare in carcere. Le accuse contestate vanno dai maltrattamenti in famiglia alle minacce aggravate.

