Paura a Rocca di Papa, picchia la titolare di un bar e si barrica in casa. Trattative per la resa in corso

Mattinata di paura a Rocca di Papa, dove un’aggressione violenta si è trasformata in una situazione di emergenza con l’intervento delle forze dell’ordine. Un uomo, dopo aver colpito la titolare di un bar, si è barricato nella propria abitazione, dando il via a un delicato intervento ancora in corso.

I fatti sono avvenuti intorno alle 7 in piazza Valeriano Gatta. La vittima, una donna di 61 anni, stava aprendo il bar “Il Carpino” quando è stata raggiunta da un vicino di casa che l’ha aggredita, colpendola al volto con violenza e causandole serie lesioni.

Immediati i soccorsi. La donna è stata trasportata d’urgenza al Nuovo Ospedale dei Castelli, dove è stata ricoverata con traumi importanti, ma non risulterebbe in pericolo di vita.

Dopo l’aggressione, l’uomo si è rifugiato nella sua abitazione, rifiutando di uscire. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della stazione locale e della compagnia di Frascati, affiancati da un negoziatore dell’Arma impegnato a instaurare un dialogo con l’aggressore, finora poco collaborativo.

A supporto delle operazioni sono presenti anche unità specializzate, tra cui una pattuglia dell’Aliquota di Primo Intervento, oltre ai Vigili del Fuoco e al personale sanitario, pronti a intervenire in caso di necessità.

L’area resta sotto stretto controllo, mentre proseguono le trattative per riportare la situazione alla normalità ed evitare ulteriori conseguenze.

Articolo in aggiornamento ….

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