Paura a Roma: Bambino precipita dalla finestra mentre salutava la sorellina: è grave

Momenti di paura questa mattina, 21 ottobre, dove intorno alle 11:40, in via Beniamino De Ritis, zona Tiburtina, un bambino di circa 11 anni è precipitato dalla finestra di casa.

Secondo una prima ricostruzione, il piccolo stava osservando la sorellina uscire dal portone di casa e ha voluto seguirla con lo sguardo fino in strada. Affacciatosi dalla finestra, si è sporto troppo ed è caduto.

Immediato l’intervento dei soccorsi: il bambino è stato intubato sul posto e trasportato in codice rosso all’ospedale Bambino Gesù, dove i medici stanno valutando le sue condizioni.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche gli agenti di polizia, che hanno raccolto la testimonianza della madre, presente in casa al momento della caduta.

