Paura a Roma, precipita nel vano dell’ascensore della Clinica Parioli

Un incidente drammatico si è consumato questa mattina all’interno di una clinica privata ai Parioli, in via Felice Giordano.

Un giovane fattorino di 28 anni, impegnato in una consegna, è precipitato nel vuoto dopo essere entrato in un ascensore che, incredibilmente, si è rivelato privo dell’elevatore.

Il ragazzo è caduto per oltre tre metri, dal piano terra al livello meno due, riportando gravi ferite, tra cui una frattura alla gamba.

L’allarme è scattato poco prima delle 10:30, quando la clinica ha richiesto l’intervento dei soccorsi.

Sul posto sono giunti immediatamente gli operatori del 118, i vigili del fuoco della squadra 9A di Prati con il nucleo SAF (Speleo Alpino Fluviale), oltre agli agenti delle volanti della polizia.

I vigili del fuoco, guidati dal capoturno provinciale e dal funzionario di servizio, hanno affrontato un intervento delicato per recuperare il giovane, rimasto immobilizzato tre metri sotto il livello di accesso.

“L’operazione è stata complessa – ha spiegato Riccardo Ciofi, vigile del fuoco e segretario generale della Fns Cisl di Roma e Rieti – perché il ferito era in una posizione difficile.

Abbiamo lavorato con cautela per stabilizzarlo, utilizzando una speciale barella di imbracatura e collaborando strettamente con il personale sanitario.”

Una volta riportato in superficie, il fattorino è stato trasferito d’urgenza al policlinico Umberto I, dove si trova in prognosi riservata.

Resta ancora da chiarire cosa abbia causato l’incidente. La polizia sta raccogliendo testimonianze e acquisendo elementi per ricostruire l’accaduto.

L’ascensore, a quanto pare, non era funzionante, ma i motivi per cui il 28enne abbia potuto accedere a un vano privo di elevatore restano ancora da accertare.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.