Paura a San Lorenzo: ordigno esplode davanti all’osteria “Pesce fritto e baccalà”

Un ordigno artigianale è stato fatto detonare nella notte davanti all’osteria “Pesce fritto e baccalà”, al civico 4 di via dei Falisci, nel quartiere San Lorenzo. L’accaduto intorno a mezzanotte fra il 9 ed il 10 febbraio 2026.



L’esplosione ha causato danni alle serrande e alle vetrate del locale, senza fortunatamente provocare feriti.

Il boato ha allertato i residenti della zona e ha fatto scattare l’immediato intervento delle forze dell’ordine, che hanno messo in sicurezza l’area e avviato gli accertamenti.

Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia, impegnati nella ricostruzione della dinamica e nella raccolta degli elementi utili all’indagine.

Gli investigatori stanno esaminando le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nelle strade limitrofe, che potrebbero fornire indicazioni decisive sull’identità degli autori e sul movente del gesto.

Al momento nessuna ipotesi viene esclusa. Le indagini proseguono per chiarire se si tratti di un atto intimidatorio mirato o di un episodio riconducibile ad altre dinamiche.

