Paura a San Pietro: 12enne cambogiana scompare dall’hotel, ritrovata dalla Polizia Locale

Attimi di paura in zona San Pietro ieri mattina, per la scomparsa improvvisa di una turista di 12 anni di età, proveniente dalla Cambogia, che si era allontanata dall’albergo in cui alloggiava, senza dire nulla alla famiglia.

La ragazza, che non aveva con sé documenti e cellulare , girava per le strade del quartiere Borgo , quando una pattuglia della Polizia Locale di Roma Capitale, di presidio sul territorio, ha notato la 12 enne, che vagava spaventata e fortemente disorientata.

Gli agenti, appartenenti al I Gruppo Prati, si sono avvicinati e, percependo il suo stato di agitazione, hanno cercato subito di rassicurarla, accompagnandola nella sede di Via del Falco, dove è stata raggiunta dalla famiglia, tempestivamente rintracciata.

Grande il sollievo dei suoi affetti , che avevano avviato una ricerca disperata della ragazza. Grazie all’intervento dei caschi bianchi, che hanno individuato la giovane, consentendo il ricongiungimento con i suoi familiari, è stato inoltre possibile garantire loro di raggiungere in tempo l’aeroporto, dove nel pomeriggio era previsto il volo di rientro in Cambogia.

