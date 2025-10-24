Paura a Termini: giovane italiano blocca turista e la molesta, arrestato

Paura a Termini per una turista colombiana di 29 anni: mentre passeggiava lungo via Marsala è stata molestata da un giovane che, dopo averla incrociata, è tornato indietro iniziando a palpeggiarla.

Le urla della donna hanno richiamato l’attenzione di una pattuglia del I Gruppo Centro Storico della Polizia Locale, impegnata nei servizi di controllo della zona.

Gli agenti hanno subito fermato il 24enne italiano, nonostante il suo tentativo di fuga, e lo hanno portato negli uffici di via della Greca. Per lui è scattata la denuncia per violenza sessuale.

La vittima è stata accompagnata in un Centro Antiviolenza per attivare il percorso di tutela previsto dal “Codice Rosso”.

