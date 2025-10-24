Categorie: Cronaca Sicurezza e ordine pubblico
Municipi: , | Quartiere: ,

Paura a Termini: giovane italiano blocca turista e la molesta, arrestato

La vittima è stata accompagnata in un Centro Antiviolenza per attivare il percorso di tutela previsto dal "Codice Rosso"

Redazione - 24 Ottobre 2025

Paura a Termini per una turista colombiana di 29 anni: mentre passeggiava lungo via Marsala è stata molestata da un giovane che, dopo averla incrociata, è tornato indietro iniziando a palpeggiarla.

Le urla della donna hanno richiamato l’attenzione di una pattuglia del I Gruppo Centro Storico della Polizia Locale, impegnata nei servizi di controllo della zona.

Gli agenti hanno subito fermato il 24enne italiano, nonostante il suo tentativo di fuga, e lo hanno portato negli uffici di via della Greca. Per lui è scattata la denuncia per violenza sessuale.

La vittima è stata accompagnata in un Centro Antiviolenza per attivare il percorso di tutela previsto dal “Codice Rosso”.

immagine di repertorio

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.

Condividi questo articolo:   Facebook Whatsapp Telegram Twitter Email

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Scrivi un commento

Articoli Correlati