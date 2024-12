Paura a Tor Bella Monaca: armato di piccone distrugge alcuni veicoli della Polizia Locale

Un episodio inquietante ha scosso la mattinata di giovedì 12 dicembre a Tor Bella Monaca, quartiere nella periferia est di Roma.

Nel parcheggio del VI Municipio, in via Duilio Cambellotti, un uomo armato di piccone ha colpito cinque auto della Polizia Locale, danneggiandole gravemente.

In particolare l’uomo – un cittadino straniero in fase di identificazione – è riuscito a entrare nel parcheggio dove si trovano le auto dei vigili urbani e – armato di piccone – ne ha danneggiate cinque, spaccando i parabrezza delle pattuglie.

Un passante, notando la scena, ha avvisato due carabinieri che si trovavano nel municipio delle Torri dove il comandante della stazione locale stazione di Tor Bella Monaca e della compagnia dei carabinieri di Frascati erano impegnati in una incontro sulle truffe agli anziani.

L’uomo è stato quindi fermato da due militari dell’Arma. Un intervento complicato con uno dei carabinieri colpito al braccio da un colpo di piccone. Ferito è stato portato poi al policlinico Tor Vergata.

Il cittadino straniero è stato quindi portato nella caserma dei carabinieri di via Parasacchi. La sua posizione è ora al vaglio della magistratura.

“La situazione della criminalità a Tor Bella Monaca e fuori controllo. Chiedo che intervenga l’esercito”. Così a LaPresse il presidente del VI Municipio Nicola Franco.

“Siamo ostaggio delle gang nordafricane che gestiscono ormai tutte le piazze di spaccio di via dell’Archeologia e che costituiscono un grave pericolo per l’incolumità dei residenti”, ha aggiunto.

Adesso il sospetto è che il danneggiamento delle auto dei vigili urbani possa essere collegato a qualche operazione svolta di recente proprio dagli agenti del VI Gruppo Torri da sempre molto attivi nel controllo del territorio.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.