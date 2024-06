Paura a Trastevere: auto urta tavolini di un Ristorante e ferisce una bambina

Momenti di panico a Trastevere nella giornata di giovedì 20 giugno, quando un’auto ha perso il controllo e ha urtato i tavolini esterni di un ristorante in via della Paglia, causando la fuga precipitosa dei clienti e il ferimento non grave di una bambina.

L’incidente si è verificato intorno alle 16:00. L’auto, dopo aver impattato contro i tavolini, ha continuato la sua corsa forsennata dileguandosi nel traffico.

Fortunatamente, alcuni testimoni sono riusciti a prendere il numero di targa del veicolo e a comunicarlo alla polizia di Roma Capitale, che ora è sulle tracce del fuggitivo.

Secondo le prime ricostruzioni, l’incidente sarebbe stato causato da una manovra azzardata del conducente, che ha perso il controllo dell’auto e ha finito per schiantarsi contro i tavolini del ristorante.

L’impatto ha provocato danni materiali al locale e ha causato la caduta di una bambina, che ha riportato ferite lievi.

Sul posto sono intervenute diverse ambulanze. I soccorritori hanno prestato le prime cure alla bambina, che è stata poi trasportata in ospedale per ulteriori accertamenti.

La Polizia Locale di Roma Capitale hanno effettuato i rilievi del caso e hanno avviato le indagini per rintracciare il responsabile dell’incidente.

