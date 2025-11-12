Paura a Trastevere: uomo armato di coltello minaccia i passanti a Ponte Sisto

Momenti di tensione nella notte su Ponte Sisto, dove un cittadino straniero armato di coltello stava creando allarme tra i passanti.

Diverse chiamate al 112 hanno segnalato la presenza dell’uomo, costringendo i Carabinieri della Stazione di Roma Trastevere a intervenire immediatamente.

Alla vista dei militari, il giovane ha tentato la fuga, ma è stato rapidamente raggiunto e bloccato dopo aver opposto resistenza, spintonando e colpendo con calci e pugni i carabinieri.

Si tratta di un 18enne tunisino, senza fissa dimora e con precedenti, arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e per il porto di arma bianca. Il coltello è stato sequestrato.

Un carabiniere è rimasto lievemente contuso durante la colluttazione ed è stato medicato presso l’ospedale Santo Spirito, da cui è stato dimesso con prognosi di pochi giorni.

L’intervento ha scongiurato possibili conseguenze più gravi, garantendo la sicurezza dei passanti e il rapido ripristino della tranquillità nella zona.

