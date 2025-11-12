Paura a Trastevere: uomo armato di coltello minaccia i passanti a Ponte Sisto
Alla vista dei militari, il giovane ha tentato la fuga, ma è stato rapidamente raggiunto e bloccato dopo aver opposto resistenza, spintonando e colpendo con calci e pugni i carabinieri
Momenti di tensione nella notte su Ponte Sisto, dove un cittadino straniero armato di coltello stava creando allarme tra i passanti.
Diverse chiamate al 112 hanno segnalato la presenza dell’uomo, costringendo i Carabinieri della Stazione di Roma Trastevere a intervenire immediatamente.
Alla vista dei militari, il giovane ha tentato la fuga, ma è stato rapidamente raggiunto e bloccato dopo aver opposto resistenza, spintonando e colpendo con calci e pugni i carabinieri.
Si tratta di un 18enne tunisino, senza fissa dimora e con precedenti, arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e per il porto di arma bianca. Il coltello è stato sequestrato.
Un carabiniere è rimasto lievemente contuso durante la colluttazione ed è stato medicato presso l’ospedale Santo Spirito, da cui è stato dimesso con prognosi di pochi giorni.
L’intervento ha scongiurato possibili conseguenze più gravi, garantendo la sicurezza dei passanti e il rapido ripristino della tranquillità nella zona.
Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.