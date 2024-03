Paura a Velletri, scontro tra due auto: bambino soccorso in eliambulanza

Momenti di paura durante il primo pomeriggio di oggi Venerdì 22 Marzo 2024, per un incidente avvenuto in zona Velletri in provincia di Roma. L’accaduto, all’incrocio tra via di Cori e via Redina Ricci. Sono poco dopo le 13 circa quando si sono scontrate due vetture, un suv Rav 4 e una Kia Venga. La dinamica è al vaglio dei carabinieri di Velletri. Sul posto anche i medici del 118 con due ambulanze e gli agenti della polizia locale di Velletri per la gestione del traffico.

I due conducenti sono stati trasportati al pronto soccorso del nuovo ospedale dei Castelli Romani in codice rosso. Soccorso in eliambulanza anche un bambino di circa 7 anni, che viaggiava a bordo della Kia, trasferito in codice rosso al Bambino Gesù. Nessuno dei feriti sarebbe in pericolo di vita.

