Paura ad Anguillara Sabazia: incendio devasta 15 ettari, due anziani disabili salvati dai carabinieri

Un pomeriggio di fuoco e paura ad Anguillara Sabazia, dove un vasto incendio di sterpaglie è divampato in via della Marmotta, alle porte di Roma, mettendo a rischio abitazioni e vite umane.

A destare particolare apprensione è stata la vicinanza delle fiamme a un’abitazione in cui vivevano due anziani disabili, tratti in salvo in extremis grazie all’intervento provvidenziale dei Carabinieri del nucleo radiomobile di Bracciano.

Il rogo ha già inghiottito circa 15 ettari di terreno nella zona nota come “I Due Laghi”, spinto da un vento teso che ha reso più difficile l’opera di contenimento delle fiamme. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Roma, operativi con due squadre e due autobotti, supportati da personale del 118 e della Protezione Civile.

A coordinare le operazioni il direttore delle operazioni di spegnimento, che sta valutando anche l’impiego di un mezzo aereo per contenere il fronte di fuoco e impedire che le fiamme raggiungano ulteriori abitazioni e aree boschive.

Nel frattempo, l’intera zona è stata evacuata in via precauzionale, mentre densi fumi hanno oscurato il cielo sopra la cittadina lacustre, visibili anche a chilometri di distanza. Numerose le segnalazioni arrivate ai centralini d’emergenza, soprattutto da parte di residenti preoccupati.

Ancora ignote, al momento, le cause dell’incendio. Non si esclude l’ipotesi del dolo, che sarà oggetto di accertamenti nelle prossime ore.

Un pomeriggio drammatico che ha visto, però, anche gesti di grande prontezza e coraggio, come quello dei carabinieri che hanno portato in salvo i due anziani, evitando una possibile tragedia.

IL VIDEO:

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.