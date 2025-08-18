Paura ad Anzio: crolla parte del soffitto di un appartamento, ferita una donna

Attimi di panico sabato scorso in pieno centro ad Anzio, in piazza Primo Maggio, quando intorno all’ora di pranzo, un boato improvviso ha fatto temere il peggio. Parte del soffitto di un appartamento è crollata, travolgendo anche l’abitazione tra il secondo e il terzo piano.

La proprietaria di casa, una donna di 72 anni, è rimasta ferita: fortunatamente le sue condizioni non sarebbero gravi. È stata trasportata d’urgenza all’ospedale Riuniti, dove i medici hanno provveduto alle cure necessarie.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia di Stato del commissariato di Anzio e Nettuno, insieme ai vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza l’area. I due piani coinvolti dal crollo sono stati dichiarati inagibili, mentre le indagini cercano di fare chiarezza sulle cause del cedimento.

