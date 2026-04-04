Paura ai Colli Portuensi: si apre una voragine di otto metri

Un boato sordo, poi il vuoto. La terra è tornata a spalancarsi a Roma, questa volta nel cuore del quartiere Gianicolense.

Nella mattinata di oggi sabato 4 aprile, una voragine profonda circa otto metri si è aperta improvvisamente in via dei Colli Portuensi, seminando il panico tra i residenti e i commercianti della zona.

Secondo le prime testimonianze raccolte sul posto, il cedimento ha rischiato di trasformarsi in tragedia: un’autovettura regolarmente parcheggiata è sprofondata parzialmente nel cratere, rimanendo in bilico sull’orlo del precipizio.

Il veicolo è stato rimosso d’urgenza poco prima che la situazione peggiorasse, evitando che finisse sul fondo della cavità.

L’area è stata immediatamente isolata dagli agenti del XII Gruppo Monteverde della Polizia Locale e dai Vigili del Fuoco, intervenuti insieme al personale della società AVR per la messa in sicurezza del perimetro.

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