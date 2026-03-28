Paura al Don Bosco: crolla pino di 20 metri a Piazza dei Consoli

Mentre Roma ancora contava i danni e i feriti a San Lorenzo, un altro boato ha scosso la serata di ieri nel quartiere Don Bosco. Intorno alle 22:00, un pino di alto fusto – circa 20 metri di altezza – ha ceduto improvvisamente in Piazza dei Consoli, schiantandosi al suolo.

L’intervento dei soccorsi

Sul posto sono intervenuti d’urgenza i Vigili del Fuoco con la squadra del distaccamento Tuscolano II (12/A). Fortunatamente, data l’ora e la zona transennata dai soccorritori, non risultano feriti, ma il crollo è avvenuto in un punto nevralgico della piazza, rendendo necessarie diverse ore di lavoro per la messa in sicurezza dell’area e la rimozione dei grossi rami che ostruivano il passaggio.

La rabbia del quartiere: “Vicino ai giochi per bambini”

L’episodio ha scatenato l’immediata e durissima reazione del Comitato di Quartiere Don Bosco, che da tempo segnala la precarietà delle alberature in zona.

“Quanti ne devono cadere ancora? Ci deve scappare il morto?” scrivono i rappresentanti del comitato in una nota carica di rabbia. “È successo proprio vicino al parco giochi dei bambini. È inaccettabile che la sicurezza dei cittadini sia affidata al caso”.

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