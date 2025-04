Paura al Flaminio: anziana colpita alla testa dopo la spesa, indaga la polizia

Una tranquilla passeggiata di ritorno dal supermercato si è trasformata in un incubo per un’anziana di 83 anni, vittima di un’aggressione violenta e inspiegabile nel cuore del quartiere Flaminio.

Il fatto è avvenuto nel pomeriggio di mercoledì 16 aprile, quando la donna stava percorrendo largo Antonio Sarti, poco distante da via Fracassini.

Secondo le prime ricostruzioni, l’anziana era uscita da poco dal supermercato quando un uomo le si è avvicinato con apparente nonchalance.

Poi, improvvisamente, il gesto: un colpo secco alla testa. L’aggressore è fuggito via a piedi, lasciandola a terra, sotto shock.

Nonostante la paura e la confusione, la donna è riuscita a raccontare agli agenti intervenuti – quelli del commissariato Villa Glori – di non aver mai visto prima quell’uomo. Nessun litigio, nessuna parola scambiata. Solo un attacco improvviso e inspiegabile.

Sul posto sono subito accorsi i soccorsi: l’83enne è stata trasportata in codice giallo all’ospedale Santo Spirito per accertamenti e cure. Fortunatamente, le sue condizioni non destano preoccupazione, ma la paura e lo smarrimento per quanto accaduto restano profondi.

Fra le piste battute dagli inquirenti, anche quella della tentata rapina, sebbene al momento nulla sia stato sottratto alla vittima.

L’aggressione resta dunque avvolta nel mistero, con gli investigatori impegnati nell’analisi delle telecamere della zona per tentare di dare un volto all’uomo fuggito.

